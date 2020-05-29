События

00:01 29.05.2020

В Полтавской области произошла смертельная авария с участием полицейских

1 мин читать
В Полтавской области произошла смертельная авария с участием полицейских

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб полицейский и еще двое пострадали, один из которых оказался гражданским лицом, сообщила пресс-служба ГБР.

Как отмечается, по предварительной информации, 28 мая 2020 года около 16:30 старший сержант управления стратегических расследований одной из областей ДБР Национальной полиции, находясь за рулем автомобиля «Mercedes Sprinter», на участке автодороги «Киев-Харьков» не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.

По информации ГБР, автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один милиционер и гражданское лицо получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу.

Следователи возбудили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Теги: #полтавская_область #украина #полиция #дтп_жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:39 28.05.2020
В "Батькивщине" призвали руководство правоохранительных органов к отчету о своей деятельности

В "Батькивщине" призвали руководство правоохранительных органов к отчету о своей деятельности

23:11 28.05.2020
Бахматюк считает политически ангажированным решение апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте и обратится в международные суды

Бахматюк считает политически ангажированным решение апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте и обратится в международные суды

23:09 28.05.2020
"Нафтогаз" от лица правления заявляет о несоответствии стандартам коруправления конкурса на CEO "Укрнафты"

"Нафтогаз" от лица правления заявляет о несоответствии стандартам коруправления конкурса на CEO "Укрнафты"

22:25 28.05.2020
Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины

Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины

22:21 28.05.2020
Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

21:33 28.05.2020
Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

07:59 28.05.2020
Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

16:54 27.05.2020
В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

10:57 27.05.2020
В Киеве совершили покушение на лидера международного наркокартеля: полиция задержала четырех киллеров

В Киеве совершили покушение на лидера международного наркокартеля: полиция задержала четырех киллеров

09:40 27.05.2020
В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Допроса Порошенко 29 мая не будет, поскольку вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом – адвокаты

Нардеп Довгий задекларировал квартиру и активы жены

В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

На следующем заседании ТКГ будут обсуждаться сформированные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц

В Киеве второй день количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается

Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности соцсетей

Эстония разрешит с 1 июня пересекать свою границу людям из ЕС или стран Шенгенского договора

Во Франции со 2 июня откроют рестораны и кафе

Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии коронавируса с условием дальнейшей доработки

Домашний арест экс-нардепа Микитася заменен на арест с правом залога в 100 млн грн

Апелляционная палата ВАКС избрала экс-владельцу VAB Банка Бахматюку меру пресечения в виде содержания под стражей

Допроса Порошенко 29 мая не будет, поскольку вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом – адвокаты

Саакашвили призвал украинских предпринимателей записывать видеообращения с изложением проблем и обещает их все проанализировать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА