В Полтавской области произошла смертельная авария с участием полицейских

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб полицейский и еще двое пострадали, один из которых оказался гражданским лицом, сообщила пресс-служба ГБР.

Как отмечается, по предварительной информации, 28 мая 2020 года около 16:30 старший сержант управления стратегических расследований одной из областей ДБР Национальной полиции, находясь за рулем автомобиля «Mercedes Sprinter», на участке автодороги «Киев-Харьков» не справился с управлением, выехал на встречную полосу после чего съехал в кювет.

По информации ГБР, автомобиль перевернулся, а пассажир автомобиля (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один милиционер и гражданское лицо получили телесные повреждения и госпитализированы в местную больницу.

Следователи возбудили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.