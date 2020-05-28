События

23:53 28.05.2020

Эстония разрешит с 1 июня пересекать свою границу людям из ЕС или стран Шенгенского договора

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Эстония разрешит с 1 июня пересекать свою границу людям из ЕС или стран Шенгенского договора

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение о смягчении ограничений, связанных с Covid-19 в области путешествий, общественных мероприятий, организации спортивных соревнований, а также в сфере образования.

Правительство разрешило пересекать с 1 июня границу Эстонии людям, прибывающим в страну из государств Европейского союза или Шенгенского договора, а также из Великобритании. Человек может въехать в Эстонию, если у него нет симптомов болезни и до этого он провел в вышеперечисленных странах не меньше, чем время, равное инкубационному периоду Covid-19, то есть как минимум последние 14 дней.

По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.

Министерство иностранных дел должно будет опубликовать на своей домашней странице список стран с соответствующей статистикой. Список будет пересматриваться раз в неделю.

С 1 июня по 30 июня можно проводить мероприятия, собирающие до 100 человек вместо разрешенных прежде 50. В помещениях также следует придерживаться требования не превышать 50% от максимальной вместимости и соблюдать социальную дистанцию.

Эти требования действуют как для публичных мероприятий (кино, театры, концерты и т.п.), так и для собраний, а также казино и залов игровых автоматов.

Требования для публичных мероприятий аналогично должны учитывать в своей работе основные школы, гимназии, профессиональные учебные заведения и вузы, курсы повышения квалификации и открытые молодежные центры, а также организации, занимающиеся образованием по интересам. Исключение составляют университеты и научные учреждения при организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На свежем воздухе спортивные соревнования можно проводить со зрителями, учитывая, что общее число участников также не должно превышать 100. Кроме того, организатор должен обеспечить наличие средств дезинфекции.

Теги: #смягчение #ограничения #коронавирус #эстония
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