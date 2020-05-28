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23:11 28.05.2020

Бахматюк считает политически ангажированным решение апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте и обратится в международные суды

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Бахматюк считает политически ангажированным решение апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте и обратится в международные суды

Бизнесмен Олег Бахматюк обжалует в международных судах решение апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о своем заочном аресте в деле принадлежавшего ему VAB Банка, считая его политически ангажированным и принятым при вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника.

"Артем Сытник, который считает меня личным врагом и действует из мотивов личной мести, пренебрегая правосудием, лично ездил в ВАКС и де-факто вмешивался в процесс", -- утверждает Бахматюк в заявлении вечером в четверг.

По его мнению, прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же апелляционной палаты ВАКС, например, в деле экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и в деле экс-главы Администрации президента Андрея Клюева было принято противоположное решение: суд отказал в применении мер пресечения в виде содержания под стражей.

"Решение ВАКС нельзя объяснить с точки зрения права, оно является абсолютно нелогичным - заочно арестовывать человека, о местонахождении которого было официально оповещены следственные органы согласно положениям международной правовой конвенции запрещено. Такое решение можно объяснить только политической конъюнктурой", - считает Бахматюк.

По его словам, Сытник при подготовке этого заседания находился в тесном контакте с судьями апелляционной палаты, чтобы убедить их в вынесении такого решения.

Бизнесмен также напомнил, что первая инстанция отказалась принимать решение о его заочном аресте.

Экс-владелец выведенных с рынка VAB Банка и банка "Финансовая инициатива" напомнил, что рассмотрение дела в суде происходило на фоне переговоров и его деклараций о готовности к сотрудничеству для возврата средств задолженности в бюджет. Бахматюк, которому принадлежит один из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", также подчеркнул, что хочет сохранить предприятие и рабочие места и стать положительным примером решения ситуации, возникшей после беспрецедентной банковской чистки, проводившейся НБУ в 2014-2015 годах.

"Это решение остановило движение на пути к мирному решению вопроса возврата задолженности банков, к чему мы стремились и чего добивались… Очевидно, мы не можем дальше опираться на украинское правосудие как на гаранта соблюдения законных прав и будем добиваться справедливости в международных судах", - заявил Бахматюк.

Как сообщалось, 15 апреля ВАКС сперва отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для Бахматюка меры пресечения в виде заочного ареста в деле о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, однако 28 мая апелляционная палата ВАКС пересмотрела это решение.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать VAB банк. К началу октября 2014 года этот банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги на длительный срок, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банку задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники НБУ, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за рубежом и остаются там сегодня.

Теги: #заявление #украина #бахматюк #вакс
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