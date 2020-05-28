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22:21 28.05.2020

Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

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Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

Кабинет министров Украины даст соответствующие поручения для улучшения ситуации с техническим обеспечением станций экстренной медицинской помощи по результатам рабочей поездки в Киевскую область и посещения станции "скорой помощи" в Белой Церкви, сообщила пресс-служба правительственного портала.

"Отвечая на вопрос о обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты, глава правительства сообщил, что дал поручение и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Васили. Володину завтра (в пятницу – ИФ) провести инвентаризацию на складах станции неотложной медицинской помощи в Белой Церкви и посмотреть сколько реально есть костюмов и разобраться, почему несмотря на то, что государство выделяет защитные костюмы на область, медики не полностью ими обеспечены", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что несмотря на выделенные средства, ситуация на станциях экстренной медицинской помощи остается сложной.

"Был сигнал от коллектива Белоцерковской станции экстренной помощи, мы выехали с министром здравоохранения. И там типичная ситуация, когда государство выделяет средства, НСЗУ подписывает договоры о 100% обеспечении средствами, а по факту мы видим, что ремонты отсутствуют, автомобили старые, обеспечение лекарствами нет, со средствами индивидуальной защиты есть проблемы, и это все упирается в человеческий фактор", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге во время поездки в Церковь.

По его словам, данная проблема заключается в среднем уровне государственного менеджмента.

Также Шмыгаль добавил, что в настоящее время медицинские учреждения являются коммунальными неприбыльными учреждениями, в которых несет ответственность руководитель и местные органы самоуправления.

"Государство выделяет средства, с 1 апреля уже работает система по сделкам заключенным с НСЗУ, согласно этой системы каждое учреждение получает деньги за работу с коронабольными, далее руководитель уже принимает решения и распределяет заработанные учреждением средства между врачами. И здесь уже возникают вопросы справедливости распределения и оплаты каждому, кто работал с коронабольными", - подчеркнул премьер.

Теги: #медики #украина #шмыгаль #кабмин
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