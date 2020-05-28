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21:41 28.05.2020

Во Франции со 2 июня откроют рестораны и кафе

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Во Франции со 2 июня откроют рестораны и кафе

В "зеленых" (эпидемиологически наиболее благополучных) зонах Франции со 2 июня разрешат открыть рестораны и кафе и снимут еще ряд ограничений, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Я бы сказал, что результаты в плане санитарном хорошие (...). Новости скорее хорошие, даже при том, что мы продолжаем проявлять осторожность (...). Вирус еще присутствует в разной степени на всей территории (Франции)", - сказал Филипп, говоря в четверг о второй фазе выхода страны из режима изоляции.

При этом он подчеркнул, что результаты борьбы против распространения коронавируса оказались несколько лучшими, чем к этому времени рассчитывали в руководстве страны.

Выступление Филиппа транслировали французские телеканалы.

В "оранжевых", эпидемиологически более опасных, зонах, сообщил премьер, остаются Парижский регион - Иль-де-Франс, заморские департаменты Гвиана и Майотта.

"Мы будем наблюдать с особой бдительностью за департаментами региона Иль-де-Франс, Гвианой и Майоттой, где вирус распространяется сильнее, чем в других местах", - отметил Филипп.

"В "оранжевых" департаментах выход из изоляции через три недели будет несколько более осторожным, чем на остальной территории. В течение этой второй фазы свобода снова начнет становиться правилом, а запрет будет исключением", - заверил премьер.

Филипп объявил о конкретных мерах ослабления режима ограничений, начав с ресторанов, кафе и баров. "Это важный сектор для нашей экономики, занятости, и это, надо признать и радоваться, часть нашего искусства жить и наша манера жить коллективно", - добавил он.

Эти заведения, объявил Филипп, откроются во всех департаментах со 2 июня с определенными временными ограничениями, особенно это касается тех, которые находятся в "оранжевых" зонах. В "оранжевых" зонах пока будет дозволено обслуживать клиентов только на открытых террасах. Это означает, в частности, что в Париже временно нельзя будет попить кофе или поесть внутри заведения, а только на террасе.

Вместе с тем во всех зонах, в том числе "оранжевых", откроются парки и общественные сады. Отменяется со 2 июня запрет на отъезд от места жительства на расстояние более 100 км без специального разрешения.

В "зеленых" зонах 2 июня возобновятся занятия в лицеях. В "оранжевых" эти учебные заведения пока останутся закрытыми. Высшие учебные заведения закрыты до сентября.

Французам со 2 июня разрешены поездки по стране. Поездки по Евросоюзу должны быть согласованы на уровне ЕС, возможно, они будут разрешены после 15 июня. Сроки разрешения поездок за пределы Европейского союза, пока предсказывать трудно.

В "зеленых" зонах со 2 июня разрешается открытие кемпингов, детей можно записывать в летние лагеря отдыха. Парки развлечений в "зеленых" зонах открываются, но остаются закрытыми до 22 июня в "оранжевых". В "оранжевых" департаментах пока останутся закрытыми спортивные залы.

Со 2 июня откроются все музеи и исторические памятные места. Концертные залы открываются в "зеленых" департаментах, а с 22 июня - в "оранжевых". Так же обстоит дело с театрами. Кинозалы и дискотеки везде закрыты предварительно до 22 июня.

Еще ряд ограничений смягчается в зависимости от эпидемиологических зон. Защитные маски настоятельно рекомендуются властями во всех общественных местах. На общественном транспорте они остаются обязательными.

Премьер-министр также настоятельно рекомендовал людям из "группы риска", особенно лицам в возрасте старше 65 лет, наиболее строго соблюдать меры предосторожности и ограничивать, насколько возможно, контакты с другими людьми.

Теги: #снятие #франция #ограничения
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