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21:24 28.05.2020

Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

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Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени умершего 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады полковника Юрия Межакова.

Как сообщается на сайте главы государства, Межаков награжден орденом посмертно указом президента от 28 мая за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #президент #указ #награда
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