Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени умершего 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады полковника Юрия Межакова.

Как сообщается на сайте главы государства, Межаков награжден орденом посмертно указом президента от 28 мая за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.