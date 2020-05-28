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21:23 28.05.2020

Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии коронавируса с условием дальнейшей доработки

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Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии коронавируса с условием дальнейшей доработки

Кабинет министров Украины утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, сообщает "Урядовый портал".

Решение было принято на заседании 27 мая 2020 года с условием доработки Программы.

"В Программе учтены инициативы по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Важной частью Программы будет системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки, в том числе помощь продвижения экспорта, доступные кредиты и грантовые программы, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках и др.

В подготовке Программы принимали участие более 90 разработчиков, среди которых аналитические центры, бизнес-ассоциации и отдельные компании, в том числе представители среднего и малого бизнеса.

Теги: #последствия #коронавирус #кабмин
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