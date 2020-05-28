Апелляционная палата ВАКС избрала экс-владельцу VAB Банка Бахматюку меру пресечения в виде содержания под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного судка (ВАКС) на заседании 28 мая избрала мерой пресечения для подозреваемого по делу VAB Банка содержание под стражей,.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора по делу №991/2607/20 в отношении подозреваемого, который в период с 04.10.2014 по 13.10.2014 осуществлял фактический контроль и руководство деятельностью ОАО VAB Банк, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 15.04.2020 об отказе в удовлетворении ходатайства в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

Сообщается, что на данный момент подозреваемый находится за пределами Украины. После его задержания и не позже чем через 48 часов с момента доставки до места уголовного производства будет рассмотрен с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения или замене на более мягкую меру в установленном законодательством порядке.

"Данное решение вступило в законную силу с момента оглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит", - сообщают в суде.

На заседании была оглашена резолютивная часть решения, полный текст с мотивами его принятия будет оглашен 1 июня 2020 года.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-владельце VAB Банка Олеге Бахматюке.

Как сообщалось, 15 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей в деле о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ.

20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). К началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банку задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября Министерство внутренних дел (МВД) Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за рубежом.