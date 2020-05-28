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20:53 28.05.2020

Саакашвили призвал украинских предпринимателей записывать видеообращения с изложением проблем и обещает их все проанализировать

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Саакашвили призвал украинских предпринимателей записывать видеообращения с изложением проблем и обещает их все проанализировать

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили призвал украинских предпринимателей сообщать ему о своих проблемах в ведении бизнеса путем размещения видеороликов в соцсетях с хештегом #говоритьбізнес, которые он обещает все изучить и на их основании инициировать законодательные, административные и другие изменения.

"Хочу обратиться от имени Национального совета реформ ко всем предпринимателям Украины… начиная от малого предприятия, заканчивая крупным бизнесом… Присылайте конкретные вещи – не общие вокруг да около – конкретно: что Вам мешает, что нужно менять в законодательстве, что нужно менять в каждодневной практике, как обуздать произвол чиновников Налоговой, Таможенной (служб – ИФ) и так далее", - сказал Саакашвили в своем видообращении, опубликованном на его странице в Facebook в четверг.

"Посылайте на "говорить бізнес", хештег #говоритьбізнес" – это будет на вашей странице, лучше на мою присылайте – благодаря хештегу мы вас найдем. Я вам обещаю: каждое видео – я хочу, чтобы вы записали видео – будет внимательно нами просмотрено и главные вещи будут доведены до президента и до других органов власти", - добавил он.

По словам Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский, создавший Нацсовет реформ, готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей "как минимум раз в неделю, менять эту систему, которая всем надоела". "Для этого нам нужны ваши позиции. Я хочу знать, что вам мешает", - сказал глава исполкома Нацсовета реформ.

Саакашвили отметил, что украинские предприниматели "борются с каждодневными проблемами, произволом налоговых органов, несправедливостью, бюрократией – всем тем. что донимает, убивает в Украине бизнес, экономику и вообще государственность в последние 30 лет".

Теги: #видео #нацреформ #предприниматели
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