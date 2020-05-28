СБУ сообщила о подозрении двум представителям спецслужб РФ, пытавшимся завербовать украинца для получения данных о ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении ещё двум представителям российских спецлужб по фактам подстрекательства граждан Украины к совершению государственной измены.

"В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ установили, что в июле 2019 года офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации подстрекал гражданина Украины к совершению государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии полуострова предал военную присягу и перешел на службу в ФСБ РФ", - сообщает пресс-центр СБУ.

Российские спецслужбы планировали получать от украинцы данные военного характера о Вооруженных силах Украины.

Двум представителям российских спецслужб инкриминируются ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (соучастие, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, государственная измена) Уголовного кодекса Украины.