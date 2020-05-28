Нардеп Довгий задекларировал квартиру и активы жены

Внефракционный народный депутат Олесь Довгий приобрел в 2019 году квартиру, а основными статьями его дохода были дивиденды от семейного бизнеса и зарплата народного депутата, свидетельствует его декларация об имуществе и доходах за минувший год.

Купленную в Киеве квартиру площадью более 400 кв.м., судя по декларации за 2018 год, депутат ранее арендовал. При этом в графе "финансовые обязательства" указана значительная сумма задолженности.

Также Довгий купил на границе Киевской и Черкасской областей загородный дом площадью более 192 кв.м. и несколько земельных участков. Кроме того, в минувшем году он пользовался загородным домом площадью более 400 кв.м., принадлежащем с 2004 года по праву собственности старшим членам его семьи.

Основной доход политика составила депутатская зарплата и дивиденды в размере более 6 млн грн от семейного бизнеса.

В декларации депутат указал членов семьи - гражданскую жену Ирину Миненко и сына Макария, о которых не упоминал в декларации за 2018 год.

Согласно декларации, супруга парламентария владеет квартирой площадью 100 кв.м. в Киеве и имеет доходы от предпринимательской деятельности. Также она задекларировала 700 тыс грн, $30 тыс и EUR40 тыс наличных средств.

Как ранее сообщалось, основным активом и источником дохода Олеся Довгого является партнёрство в семейном бизнесе со старшими членами его семьи. Главные направления семейного бизнеса – девелопмент и недвижимость. Также в интересы семьи входит сеть магазинов премиальной марки электроники "Bаng&Olufsen" и остатки оптового продуктового направления после успешной продажи сети супермаркетов "Чумацкий шлях".