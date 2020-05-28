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19:24 28.05.2020

На закупку "скорых" в Украине будет выделено почти 1 млрд грн – Шмыгаль

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На закупку "скорых" в Украине будет выделено почти 1 млрд грн – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принято решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи", сообщается пресс-служба правительства.

В ходе встречи с сотрудниками Белоцерковский станции экстренной медицинской помощи в четверг глава правительства проинформировал присутствующих, что правительство стремится в кратчайшие сроки обеспечить доплаты в размере 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, которые болеют Сovid-19.

"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины - ИФ) через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине - все 100% сделок. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Шмыгаль.

В рабочей поездке в Киевскую область премьера сопровождали министр здравоохранения Максим Степанов, врио председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин и мэр г.Белая Церковь Геннадий Дик.

Премьер, в частности, рассказал врачам, что правительство уже Володина главой Киевской обладминистрации, но в ближайшее время окончательное решение должен принять президент. "Домашнее задание нового руководителя - уделить внимание экстренной медицине комплексно и вашей станции, в частности", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #скорая_помощь #закупки
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