ВАКС подтвердил соглашение о признании виновности одного из фигурантов дела о взятке главе ФГИ, он получил 3 года условно

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и экс-адвокатом, обвиняемым в даче взятки, в деле о предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины.

Соглашение было утверждено на заседании суда в четверг, 28 мая, сообщает пресс-служба ВАКС в соцсети Facebook.

"Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время, согласно ст. 75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. На него также возложили дополнительные обязанности: сообщать уполномоченный орган пробации об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, и не выезжать из Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации", - указывается в сообщении.

Рассмотрев предоставленные сторонами материалы и выслушав участников уголовного производства, суд пришел к выводу, что заключенное соглашение не противоречит требованиям действующего законодательства Украины.

Также суд признал обстоятельства, смягчающие наказание: искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления обвиняемым; совершение уголовных преступлений лицом преклонного возраста.

Как сообщалось, осенью 2019 года три человека, среди которых луганский бизнесмен, предложили главе ФГИ $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, расследование было начато в ноябре 2019 года по заявлению главы ФГИ.

Подозреваемые планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей.

30 января злоумышленники были задержаны непосредственно после предоставления первой части неправомерной выгоды в размере $50 тыс.