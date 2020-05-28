Нардеп Наливайченко требует от руководства НАБУ и СБУ расследовать законность действий членов НКРЭКУ при поддержке Геруса

Народный депутат фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко требует от руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Сытника и Ивана Баканова провести расследование возможной противоправной деятельности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) при поддержке главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса (фракция "Слуга народа").

"Я направил депутатские запросы и требую от силовиков провести основательное расследование всех фактов топ-корупции, которые представлены в документах, опубликованных сегодня. Для расследования есть все основания, и они имеют все полномочия. Герус, основатели прокладок, руководство Укрзализныци и министр инфраструктуры Криклий должны предстать перед судом", - написал Наливайченко в четверг на своей странице в Facebook, проиллюстрировав сообщение сканами депутатских обращений к главам силовых ведомств.

"В условиях данного рынка электроэнергии, введенного НКРЭКУ, реальный сектор экономики терпит перманентные убытки в то время, как спекулянты, которые манипулируют рынком, получают сверхдоходы",- говорится в депутатском обращении Наливайченко к Сытнику.

По мнению парламентария, действия должностных лиц НКРЭКУ привели к кризису на рынке электроэнергии в Украине и могут квалифицироваться, как злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 Уголовного кодекса), а также как государственная измена (ст.111 УК).

Наливайченко напомнил, что требовал реакции силовых структур после того, как в минувшем году Герус протолкнул в парламенте поправку, которой открыл экспорт электроэнергии из РФ от компании, находящейся под санкциями США.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") заявил о коррупционных схемах заработка через прокладки между столичным коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и государственной Укрзализныцей", к которым якобы причастен Герус.