События

18:43 28.05.2020

В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

2 мин читать
В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Сегодня было опубликовано решение правительства о внесении изменений в распоряжение №288 от 13 марта 2020 года, которым регламентировалось временное закрытие пунктов пропуска и их перечень. Фактически, согласно этим изменениям открываются, 66 пунктов пропуска и временно закрытыми продолжают быть 56. Администрация Государственной пограничной службы проработала соответствующие документы, направила их в пограничные подразделения, и с этой ночи, начиная с 00.00 часов, с украинской стороны работа всех этих пунктов пропуска возобновится", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он добавил, что Госпогранслужба проинформировала соседние страны ЕС и Республику Молдова о том, что пункты пропуска с украинской стороны открываются, чтобы они учли эту информацию и могли планировать открытие своих контрольных пунктов въезда-выезда, поскольку полноценное функционирование и пересечение государственной границы из Украины в этих направлениях возможно лишь, когда пункты пропуска будут открыты как с украинской стороны, так и со стороны смежной страны.

"Подобное информирование мы осуществляли еще на прошлой неделе, после заседания правительства, когда такое решение было поддержано. Потому мы надеемся, что смежные страны учли эту информацию, подкорректируют свои шаги. Но мы не исключаем, что этой ночью одновременно могут не заработать все эти 66 направлений, однако надеемся, что они постепенно будут открываться по возможности открытия пунктов пропуска смежными странами", - подчеркнул Демченко.

Спикер добавил, что у Госпогранслужбы есть понимание, какие именно страны также смогут открыть свои пункты пропуска напротив тех украинских КПВВ, которые возобновят работу в пятницу. "Но окончательно говорить об этом можно будет исключительно с завтрашнего дня, когда мы будем видеть, что те пункты пропуска непосредственно также заработали", - сказал он.

В то же время Демченко напомнил, что решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.

Теги: #госпогранслужба #ес #граница #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 28.05.2020
Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

14:03 28.05.2020
В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе

В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе

13:09 28.05.2020
Украинская сторона в ТКГ вновь подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут состояться только после выполнения требований безопасности, контроля над границей и по законам Украины

Украинская сторона в ТКГ вновь подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут состояться только после выполнения требований безопасности, контроля над границей и по законам Украины

09:09 28.05.2020
Глава ЕК считает нормальным наличие разногласий вокруг плана восстановления экономики ЕС

Глава ЕК считает нормальным наличие разногласий вокруг плана восстановления экономики ЕС

20:30 27.05.2020
В Молдове за сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

В Молдове за сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

17:46 27.05.2020
ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

15:44 27.05.2020
Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

11:48 27.05.2020
КПВВ на линии разграничения не будут работать до 22 июня

КПВВ на линии разграничения не будут работать до 22 июня

19:37 26.05.2020
Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

17:12 26.05.2020
Госпогранслужба Украины изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью в 69 млн грн

Госпогранслужба Украины изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью в 69 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На следующем заседании ТКГ будут обсуждаться сформированные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц

В Киеве второй день количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших – Кличко

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 13 областях Украины и в Киеве

В Украине 477 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 444 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек, число инфицированных - 5,69 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

На закупку "скорых" в Украине будет выделено почти 1 млрд грн – Шмыгаль

ВАКС подтвердил соглашение о признании виновности одного из фигурантов дела о взятке главе ФГИ, он получил 3 года условно

Глава Ferrexpo подал в отставку, акционеры утвердили сниженные вдвое дивиденды за 2019г по сравнению с 2018г.

Санкции ЕС в отношении Сирии продлены на год

Нардеп Наливайченко требует от руководства НАБУ и СБУ расследовать законность действий членов НКРЭКУ при поддержке Геруса

Секретарь СНБО назвал снабжение населения качественной питьевой водой одним из приоритетов нацбезопаности Украины

На должность главы НСЗУ претендуют 28 кандидатов, условиям конкурса отвечают 17 кандидатур

В зоне проведения ООС умер командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков

В деле об уклонении от уплаты налогов при поставке комплектующих к военной технике появились еще двое подозреваемых – НАБУ

"Укрзализныця" с 1 июня начнет запускать электрички в 10 областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА