В зоне проведения ООС умер командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков

В четверг, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил скончался командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады полковник Юрий Межаков, сообщает пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.

"Остановилось сердце Героя-защитника, патриота Украины, доброго товарищи и хорошего человека Юрия Межакова - полковника, командира 1 отдельной танковой Сиверской бригады. Всего несколько недель назад говорил с ним по телефону, не верится, что в последний раз", - сказал глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

Причина смерти Межакова не сообщается.