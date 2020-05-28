События

18:04 28.05.2020

В зоне проведения ООС умер командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков

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В зоне проведения ООС умер командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков

В четверг, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил скончался командир 1 отдельной танковой Сиверской бригады полковник Юрий Межаков, сообщает пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.

"Остановилось сердце Героя-защитника, патриота Украины, доброго товарищи и хорошего человека Юрия Межакова - полковника, командира 1 отдельной танковой Сиверской бригады. Всего несколько недель назад говорил с ним по телефону, не верится, что в последний раз", - сказал глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

Причина смерти Межакова не сообщается.

Теги: #оос #смерть
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