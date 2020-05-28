На должность главы НСЗУ претендуют 28 кандидатов, условиям конкурса отвечают 17 кандидатур

Документы для участия в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) подали 28 кандидатов, условиям конкурса отвечают 17 из них.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ, условиям объявленного конкурса, в частности, отвечают кандидатуры экс-главы НСЗУ Олега Петренко, замдиректора департамента электронной системы здравоохранения НСЗУ Дмитрия Черныша, заместителя главы НСЗУ Натальи Рябцевой, руководителя экспертной группы по вопросам оказания вторичной и третичной медпомощи Минздрава Александра Машкевича, директора департамента мониторинга НСЗУ Александра Жигинаса, начальника управления Центрального межрегионального департамента НСЗУ Владимира Пляцека, директора Западного межрегионального департамента НСЗУ Марьяны Возницы, директора департамента информационных технологий НСЗУ Александра Рябца, заместителя директора Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова.

Кроме того, условиям конкурса отвечают член постоянной комиссии по вопросам соцполитики, здравоохранения, реабилитации участников боевых действий и АТО Харьковского облсовета Виктория Милютина, директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Наталия Будяк, начальник отдела департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминстрации Михаил Коханий, директор департамента регистрационных услуг Запорожского горсовета Тарас Кириченко, а также экс-гендиректор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко (Немирович), гендиректор департамента медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова, депутат Верховной Рады VIII Константин Ярынич, завотделением неотложной терапии Киевской городской клинической больницы скорой медпомощи Сергей Красюк.

Вместе с тем, по информации НСЗУ, условиям объявленного конкурса не отвечают 11 кандидатов. Среди них: Анна Дмитренко, Орест Каракевич, Ольга Гуркина, Игорь Костыря, Максим Бекало, Иван Горох, Владимир Бурко, Андрей Виленский, Вадим Аристов, Максим Ионов, и Елена Рыбакова.

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.

Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Команда НСЗУ призвала президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения на эту должность.

В свою очередь в посольстве США в Украине отметили важность того, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оставалась независимым органом, и о готовности продолжать партнерство с правительством Украины для укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ.

Со своей стороны посольство Великобритании заявило о поддержке второго этапа медреформы, независимости НСЗУ и о готовности сотрудничать с правительством Украины, пока выполняются обязательства реформы.