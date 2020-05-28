Минобороны предложило рассмотреть вопрос о передаче объектов "Укрбуда" на заседании Кабмина

Министерство обороны Украины предложило рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров Украины вопрос заключения соглашений о строительстве жилищных комплексов корпорации "Укрбуд" на землях Минобороны на условиях, предложенных компанией "Киевгорстрой".

"По информации, предоставленной Главным управлением имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, сообщается следующее: с целью решения вопроса завершения строительства жилищных комплексов Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд" на землях Минобороны в адрес премьер-министра Украины направлено письмо, в котором предложено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных частным акционерным обществом "Холдинговая компания "Киевгорстрой", также прекращение хозяйственных споров", - сообщили в Минобороны агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, 22 мая на сайте президента Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция, в которой Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА, Киевсовета и Минобороны Украины для передачи ХК ЗАО "Киевгорстрой" жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и их достройки.

Подписанты просят Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеупомянутых органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК "Укрбуд" для запуска строительства.

20 мая на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

12 декабря 2019 года в эфире программы "Право на владу" Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря – ИФ) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена - на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал он тогда.