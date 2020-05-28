В Финляндии собак научили распознавать коронавирусных больных

В Финляндии ученые пришли к выводу, что собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом, говорится в исследовании, опубликованном Университетом Хельсинки.

Ученые начали тренировать собак, которых ранее уже использовали при постановке ряда медицинских диагнозов, чтобы те смогли определять COVID-19. Через несколько недель такого тренинга собаки научились с минимальной погрешностью отличать по запаху мочу пациентов с коронавирусом и тех, кто не страдает от этого заболевания.

По словам исследователя Анны Хельм-Брекман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки, в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей. Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный для коронавируса запах.

"У нас большой опыт в обучении собак, обнаруживающих запахи, связанные с болезнями. Это фантастика, насколько быстро собаки стали распознавать новый запах", - сказала она.

Также исследователи заявили, что погрешность определения коронавируса при помощи собак такая же, как и в применяемых сейчас медицинских тестах на коронавирус.

Теперь финские ученые намереваются установить, как долго сохраняется у человека, переболевшего коронавирусом, характерный для этой болезни запах.

Они полагают, что в будущем можно было бы использовать обученных собак для выполнения множества задач, например, для выявления инфицированных в домах престарелых, в аэропортах и других пограничных пунктах.