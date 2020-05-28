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15:28 28.05.2020

С 1 июня в Киеве и области начнет работать система автофиксации нарушений скоростного режима на дорогах – Геращенко

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С 1 июня в Киеве и области начнет работать система автофиксации нарушений скоростного режима на дорогах – Геращенко

С 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации будут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности.

"С 1 июня начнется работа системы автофиксации в штатном режиме", - сказал в четверг в Киеве на брифинге, посвященном запуску работы системы фото и видеофиксации, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, в Киеве и Киевской области фиксировать нарушения будут 50 камер, они будут ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима.

На своей странице в Facebook Геращенко уточнил, что камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

"В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине", - добавил замминистра.

Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

"С самого начала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно уже в этом году система будет фиксировать и другие нарушения ПДД: проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - написал Геращенко.

Замминистра также отметил, что для удобства МВД подготовило информацию о работе системы автофиксации нарушений ПДД для всех заинтересованных лиц в удобной форме - вопросах на ответах, с которой можно ознакомиться по ссылке

Теги: #киев #геращенко #пдд
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