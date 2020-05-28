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14:17 28.05.2020

Азербайджан может начать совместную переработку нефти в Беларуси

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Азербайджан может начать совместную переработку нефти в Беларуси

Азербайджан и Беларусь могут наладить совместную переработку нефти в рамках развития сотрудничества в энергетической отрасли, полагает посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

"Думаю, что по мере развития ситуации объем поставок (нефти - ИФ) можно будет увеличивать, но это уже будут обсуждать наши нефтяные компании. Для этого найдены соответствующие прочные механизмы. Возможно, здесь появятся и другие формы сотрудничества. Например, в Белоруссии может быть налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран", - сказал Гандилов в интервью госагентству "БелТА".

"Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Беларусь на постоянной основе", - отметил он.

Дипломат также сообщил, что дальнейшие вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году.

Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) в марте поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды" на Мозырский НПЗ. Ранее "Белнефтехим" сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Теги: #нефть #беларусь #азербайджан
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