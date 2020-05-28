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13:59 28.05.2020

Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

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Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на заседании в среду рассмотрел и рекомендовал Раде принять за основу проект закона №3486 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Как сообщается в четверг на сайте комитета, во время заседания состоялось предварительное рассмотрение о целесообразности включения документа в повестку дня сессии. Этот законопроект разработан с целью обеспечения социальной защиты безработных, работников и работодателей, которые могут столкнуться с негативными социально-экономическими последствиями в период карантина, а также направлен на стимулирование развития семейных фермерских хозяйств во исполнение цели Программы деятельности Кабмина.

Проектом предлагается внести изменения в закон Украины «О занятости населения» и закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», направленных на обеспечение социальной защиты населения, которое может пострадать от последствий распространения коронавирусной болезни (COVID-19), в частности, независимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса.

Проектом также предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают территориальные органы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, о запланированном массовом высвобождении работников.

С целью окончательного устранения неоднозначной трактовки положений законодательства по защите лиц с инвалидностью предлагается внести соответствующие изменения в статью 20 закона «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», определив, что средства, которые поступили в госбюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом соцзащиты инвалидов для предоставления работодателям компенсаций, определенных в законе «О занятости населения», которые обеспечивают трудоустройство лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Кроме того, предлагается урегулировать вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Также предлагается разрешить председателям семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Члены комитета по результатам обсуждения приняли решение включить законопроект в повестку дня сессии и рекомендовать Верховной Раде принять его за основу.

Теги: #верховная_рада #коронавирус
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