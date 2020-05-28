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13:39 28.05.2020

Фонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус, передает их в медучреждения

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Фонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус, передает их в медучреждения

В Украину доставлены 43 тыс. высококачественных ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые Фонд Порошенко с волонтерами уже передают в медучреждения.

"Тесты производства швейцарской корпорации La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий, будут отправлены в первую очередь в регионы Украины, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных. В дальнейшем широкомасштабное тестирование запланировано и в других регионах Украины", - сообщает в четверг пресс-служба партии "Европейская солидарность", чьим лидером является пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

Согласно информации, Порошенко неоднократно подчеркивал, что широкое тестирование на COVID-19 является одним из важнейших элементов стратегии борьбы против коронавируса. Тестирование позволяет выявить значительное количество людей, которые могли перенести болезнь бессимптомно, чтобы оценить и контролировать реальный масштаб эпидемии.

"Швейцарские ИФА-тесты La Roche имеют высокую специфичность (99.2%) и 100% чувствительность к коронавируса. Благодаря масштабному тестированию можно выявить потенциальных доноров плазмы крови. Плазма тех, кто переболел, может быть использована для лечения тяжелобольных коронавирусом. А создание препаратов с такой плазмы является одним из наиболее перспективных направлений в разработке лекарств против коронавируса, и сейчас является глобальным трендом", - говорится в сообщении.

"Тестирование будет осуществляться бесплатно", - отмечают у Порошенко.

В первую очередь тестировать будут категории граждан, которые находятся в группе риска, в том числе медицинских работников и членов их семей, граждан уязвимых категорий, потенциальных доноров плазмы крови. Такой подход позволит совместить борьбу против вируса с правом людей на труд.

Теги: #коронавирус #порошенко
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