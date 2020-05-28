На следующем заседании ТКГ будут обсуждаться сформированные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц - Офис президента

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 27 мая была достигнута договоренность обсуждения на следующем заседании сформированных списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.

"В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимном освобождении удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минском формате пройдет в среду, 10 июня.