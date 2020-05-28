События

11:07 28.05.2020

В Пески-Радьковском психоневрологическом интернате в Харьковской области 10 подтвержденных случаев COVID-19

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В Пески-Радьковском психоневрологическом интернате в Харьковской области 10 подтвержденных случаев COVID-19

Доступ в Пески-Радьковский психоневрологический интернат (Боровской район Харьковской области) закрывается из-за COVID-19, подопечные и персонал будут находиться на карантине без права покидать учреждение, сообщил директор департамента соцзащиты населения ОГА Юрий Шпарага.

"Количество граждан, постоянно проживающих в интернатном учреждении - 119, обслуживающий персонал - 85. По состоянию на вечер 27 мая у 10 человек обнаружены положительные результаты на COVID-19, из них обслуживающий персонал - 7... Начиная с 8.00 часов 28 мая доступ в интернатное учреждение", - написал Шпарага на своей странице в Facebook.

По его словам, на самоизоляции сейчас находится 27 человек из числа персонала, в том числе и директор.

Шпарага заверил, что все подпечные и персонал интерната протестированы на наличие коронавируса. Вход в учреждение взят под контроль представителей полиции.

Кроме того, по словам Шпараги, в учреждение дополнительно направлены средства защиты: медицинские защитные маски, респираторы, защитные очки, 100 защитных костюмов, 200 пар перчаток. Также средства защиты направлено в территориальный центр Боровского района.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
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