События

10:31 28.05.2020

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, 5 из них у военнослужащих из Киевской области

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В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, 5 из них у военнослужащих из Киевской области

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 28 мая подтверждено еще 11 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 106 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 28 мая в Вооруженных силах Украины болеет 64 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, летальных случаев – три", - сообщает командование Медсил в "Фейсбук".

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся четыре человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - двое военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница - один сотрудник ВСУ и Сарницкая ЦРБ - один сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Еще семь военнослужащих (Киевская область - пять человек, Житомирская область и область – по одному) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 45 человек.

Как сообщалось, 25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 16 апреля умер сотрудник ВСУ.

Теги: #всу #коронавирус
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