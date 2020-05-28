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09:49 28.05.2020

Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

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Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Адвокатам финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу не удалось остановить рассмотрение дела о ее экстрадиции в США, канадский суд постановил продолжить работу по этому вопросу, сообщает американский телеканал CNN.

По его данным, в настоящее время суд выясняет, являются ли действия, ввиду которых американская сторона требует ее экстрадиции, правонарушением и на территории Канады. Согласно канадским законам, это предварительный шаг при рассмотрении дела об экстрадиции.

Между тем, Мэн Ваньчжоу на слушаниях заявила, что меры, предпринятые в ее отношении - задержание, обыск и допрос - незаконны. Суд принял эти заявления к сведению.

Финдиректор, дочь основателя компании Huawei, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог.

В США ее обвиняют в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Так, обвинение утверждает, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

Мэн Ваньчжоу в настоящее время проживает в одном из своих домов в Ванкувере. Она отрицает любые обвинения, а ее адвокаты утверждают, что дело в отношении финдиректора китайской компании политически мотивировано.

Мэн Ваньчжоу задержали в день, когда президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводили встречу, посвященную торговле.

Прокуратура в Канаде утверждала, что задержание Мэн Ваньчжоу не связано с торговыми разногласиями между Китаем и США. Однако Трамп затем заявил, что он может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключению торгового соглашения с Китаем.

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Теги: #сша #канада #huawei #суд
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