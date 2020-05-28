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09:28 28.05.2020

В Украине 477 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 444 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

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В Украине 477 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 444 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

477 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро четверга, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 444 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 321 новом случае заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 26 мая – о 339 новых заболевших, 25 мая – о 259.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 274 человека, что на 22 больше, чем днем ранее.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге утром в четверг, что из 477 инфицированных за сутки 32 ребенка и 104 у медицинских работника. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 141 человек.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 22 382 человека (среди них 1 527 детей, 4 345 медиков).

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Ровенской области – 74, Львовской – 70 и Черновицкой области – 57, в Киеве – 54 случая.

За сутки проведено 10 298 ПЦР-тестов.

Теги: #коронавирус #снбоу
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