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09:24 28.05.2020

Швейцария готова с 6 июня перейти к последнему этапу снятия ограничительных мер

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Швейцария готова с 6 июня перейти к последнему этапу снятия ограничительных мер

Швейцария объявила о снятии с 6 июня большей части оставшихся ограничительных мер, введенных в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщают в среду местные СМИ.

Так, будет возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, если будут приняты соответствующие меры предосторожности.

"Швейцария возрождается", - заявила президент Конференции Симонетта Соммаруга на пресс-конференции в Берне после заседания правительства.

"Теперь мы знаем, что распространение этого вируса можно контролировать", - добавила швейцарский лидер.

Швейцария начала постепенно отменять ограничительные меры 27 апреля. На первом этапе возобновили работу парикмахеры, флористы, семейные врачи и хозяйственные магазины.

На втором этапе, который начался 11 мая, открылись рестораны, музеи и начальные школы, при условии соблюдения мер предосторожности.

Теперь правительство анонсировало третий этап с 6 июня: будут разрешены мероприятия с участием до 300 человек. Кроме того, "все предприятия сферы досуга и развлечений и туристические достопримечательности могут вновь открыться", - заявили в правительстве.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.

В общей сложности, на швейцарской территории заразились более 30 тыс. человек, около 1,9 тыс. скончались.

Теги: #швейцария #коронавирус
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