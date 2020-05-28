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09:14 28.05.2020

В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля

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В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 с начала апреля

79 новых случаев заболевания новым типом коронавируса зарегистрировано в Южной Корее, сообщил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг.

Согласно данным центра, 68 из них - местные инфекции, а остальные завезены из-за рубежа.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 11 тыс. 344 случаев. Отмечается, что это самый большой ежедневный прирост за последние 53 дня.

Рост числа инфицированных связан с логистическим центром Coupang в городе Пучхоне, который не следовал основным рекомендациям, включая поддержание дистанции между людьми в его кафетериях, отмечают южнокорейские СМИ.

Число умерших пациентов с COVID-19 осталось прежним - 269 человек. Всего за время пандемии в стране выздоровели 10 тыс. 340 человек.

Теги: #южная_корея #коронавирус
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