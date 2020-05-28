События

08:43 28.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек, число инфицированных - 5,69 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек, число инфицированных - 5,69 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевсковскому времени четверга достигло 355 тыс. 688 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 230, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 5 млн 695 тыс. 155 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 104 тыс. 088, излечились более 2,35 млн. человек.
По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 792 тыс. 253 человека, количество смертельных случаев превысило 357 тыс., излечились почти 2,5 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 699 тыс. 933 (100 тыс. 442 скончавшихся), России – 370 тыс. 680 (3 тыс. 968), Бразилии - 411 тыс. 821 (25 тыс. 598), Великобритании - 268 тыс. 619 (37 тыс. 542), Испании - 236 тыс. 259 (27 тыс. 117), Италии - 231 тыс. 139 (33 тыс. 072), Франции - 183 тыс. 038 (28 тыс. 599), Германии - 181 тыс. 524 (8 тыс. 428), Турции - 159 тыс. 797 (4 тыс. 431), Индии - 158 тыс. 333 (4 тыс. 534), Иране - 141 тыс. 591 (7 тыс. 564), Перу - 135 тыс. 905 (3 тыс. 983).
Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о двух новых случаях заболевания в активной форме, ввезенных за сутки из-за рубежа в Шанхай и провинцию Фуцзянь, а также 23 бессимптомных больных. Смертельных случаев нет. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 тыс. 634 летальных исходов и 82 тыс. 995 инфицированных.
По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 45,9 против 45,2 в среду. В США он достиг 309 человек, Испании - 580, Великобритании - 552, Италии - 547, Бразилии - 121, Франции - 438, Германии - 102, Турции - 53, Иране - 90, Индии - 3, Перу - 121, Китае - 3.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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