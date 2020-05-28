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07:19 28.05.2020

За минувшие сутки российские наёмники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

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За минувшие сутки российские наёмники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки российские наёмники 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба в Фейсбук в четверг.
Украинскими военными зафиксированы обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого российскими наёмниками был осуществлен обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино зафиксирована "работа" гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом со Старогнатовкой оборонительные укрепления позиций ООС были обстреляны из стрелкового оружия. Утром в среду на подступах к Марьинке был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Квадрокоптер". "Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА", – отметили в штабе.
По опорным пунктам ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наёмники открывали огонь из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведенными от линии боевого соприкосновения и гранатометов.
В частности, из минометов калибра 120-мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов осуществлялся огонь у Луганского. Неподалеку Крымского и Новолуганского были использованы минометы 82-го калибра.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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