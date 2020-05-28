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06:48 28.05.2020

В Киеве ликвидирован интернет-магазин по продаже наркотиков

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В Киеве ликвидирован интернет-магазин по продаже наркотиков

В Киеве ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков, общая стоимость изъято "товара" почти 10 млн грн, использовалась курьерская доставка, сообщили в прокуратуре г.Киева.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры столицы на своей странице в Фейсбук в среду, двое 23-летних жителей Киева организовали интернет-магазин, в котором продавали наркотики разных видов. Отсылка производилась через курьеров.
Отмечается, что все наркотические средства хранились в квартире. При обыске правоохранители изъяли более 1,5 тыс. марок ЛСД, 3 479 таблеток МДМА, 167 кондитерских изделий с каннабисом, 9 пакетов с высушенным веществом растительного происхождения и 82 бутылки с бутиратом. В прокуратуре уточняют, что стоимость обнаруженных наркотиков по ценам "черного рынка" достигает почти 10 млн грн. Конфискованные наркотические вещества отправлены на экспертизу.
Подозреваемым сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Наркоторговцы арестованы с возможностью внесения залог в размере 1 471, 4 тыс. грн и 1 261,2 тыс грн.
Следствие в уголовном производстве продолжается.

Теги: #киев #ликвидация #наркотики
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