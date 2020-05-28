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04:07 28.05.2020

Помпео объявил об отмене исключений из американских санкций против ядерной программы Ирана

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Помпео объявил об отмене исключений из американских санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"Сегодня я объявляю о конце исключений из санкций, затрагивающих все оставшиеся связанные с СВПД проекты в Иране - переоснащение реактора в Араке, поставки обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного топлива от исследовательского реактора", - говорится в заявлении Помпео.
"Действие исключений из санкций закончится после последующего 60-дневного периода, позволяющего компаниям и организациям, которые участвуют в этой деятельности, прекратить такие операции", - говорится в заявлении госсекретаря.
В то же время госсекретарь подтвердил, что США предоставляют исключение из санкций сроком на 90 дней для международных проектов, связанных с АЭС "Бушер", с целью обеспечить безопасность этого объекта.
В заявлении госсекретаря также говорится, что Вашингтон вводит санкции в отношении управляющего директора Организации по атомной энергии Ирана Амджада Сазгара и сотрудника организации Маджида Агхаи.
При этом Помпео обвинил Тегеран в "бряцании ядерным оружием" и в расширении масштабов "рискованной деятельности", что по мнению Вашингтона, является недозволительным.
Он добавил, что иранские власти, угрожающие уничтожением Израилю, не имеют права обладать ядерным оружием.
Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и возобновил санкции против Тегерана. В связи с этим Иран поэтапно сократил свои обязательства по соглашению.
Между тем, Россия строит в Иране АЭС "Бушер". Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства второй очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, первый бетон под блок N3 был залит в ноябре 2019 года, а работы по нему планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.

Теги: #сша #отмена #исключение #иран
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