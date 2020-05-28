События

02:35 28.05.2020

Минветеранов и Минюст создадут рабочую группу, которая будет заниматься правами ветеранов отбывающих наказание

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Минветеранов и Минюст создадут рабочую группу, которая будет заниматься правами ветеранов отбывающих наказание

На встрече заместитель Министра по делам ветеранов Алексей Ильяшенко и заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая договорились о создании рабочей группы для наработки предложений по защите отбывающих наказание ветеранов войны, сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
"Минветеранив и Минюст создадут совместную рабочую группу, которая будет готовить предложения по защите права и свободы ветеранов войны, отбывающих наказание", – сказано в сообщении на сайте Минветеранов в среду.
По информация министерства, в настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
"Рабочая группа должна разработать предложения по адаптации в обществе осужденных ветеранов войны после освобождения из мест отбывания наказаний", – отметили в ведомствах.

Теги: #рабгруппа #минюст #права #минветеранов
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