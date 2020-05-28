События

01:53 28.05.2020

Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

1 мин читать
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

Палата представителей США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.
"Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого", - цитирует The Hill члена Палаты представителей демократа Брэда Шермана.
Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио. В начале месяца он был принят единогласно верхней палатой Конгресса США. Теперь, после голосования в Палате представителей, он отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

Теги: #сша #законопроект #китай #голосование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:58 28.05.2020
Следующая попытка запуска первого за девять лет американского пилотируемого корабля будет предпринята 30 мая

Следующая попытка запуска первого за девять лет американского пилотируемого корабля будет предпринята 30 мая

22:32 27.05.2020
В Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, откроются рестораны и салоны красоты

В Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, откроются рестораны и салоны красоты

20:52 27.05.2020
Астронавты NASA прибыли на стартовый комплекс для посадки на корабль Crew Dragon

Астронавты NASA прибыли на стартовый комплекс для посадки на корабль Crew Dragon

19:11 27.05.2020
Гонконг больше не обладает автономным статусом - Помпео

Гонконг больше не обладает автономным статусом - Помпео

18:36 27.05.2020
Вопрос расширения сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности обсудили Данилов и Квин

Вопрос расширения сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности обсудили Данилов и Квин

18:30 27.05.2020
США не могут проводить независимые исследования в лаборатории Лугара - МИД Грузии

США не могут проводить независимые исследования в лаборатории Лугара - МИД Грузии

17:54 27.05.2020
Вакцина против коронавируса может быть готова уже к ноябрю - ведущий инфекционист США

Вакцина против коронавируса может быть готова уже к ноябрю - ведущий инфекционист США

16:42 27.05.2020
На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп

На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп

15:56 27.05.2020
Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

09:14 27.05.2020
Число умерших от COVID-19 в США по состоянию на вторник превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Число умерших от COVID-19 в США по состоянию на вторник превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сделавший якобы по результатам ТКГ заявление Грызлов не участвовал в заседании в среду

Порошенко повторно вызвали в ГБР по двум производствам на 29 мая

Суд Германии отказал в экстрадиции в Украину Онищенко

В "Укроборонпроме" успешно испытали отремонтированную "Кольчугу"

Российские наемники на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого

ПОСЛЕДНЕЕ

Минветеранов и Минюст создадут рабочую группу, которая будет заниматься правами ветеранов отбывающих наказание

Сделавший якобы по результатам ТКГ заявление Грызлов не участвовал в заседании в среду

На Буковине общее количество инфицированных коронавирусом выросло до более 3,2 тыс. человек

Порошенко повторно вызвали в ГБР по двум производствам на 29 мая

Апелляционная палата ВАКС продолжила рассмотрение жалоб прокуроров САП в деле директора ЗТМК по обвинению в растрате 492 млн грн

Во Франции запретили использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

В Молдове за сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в Харькове отказался от адвокатов, рассмотрение апелляции отложено

Со стороны Покрова завершена укладка асфальтового покрытия к понтонной переправе на месте обрушившегося моста в Днепропетровской области

Полиция АРК начала уголовное производство по фактам незаконных обысков российских силовиков у "Свидетелей Иеговы" в Керчи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА