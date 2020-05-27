На Буковине общее количество инфицированных коронавирусом выросло до более 3,2 тыс. человек

В Черновицкой области в среду, 27 мая, лабораторно подтвердилось 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, 26 человек выздоровело, общее количество больных составило 3201 человек, сообщил глава Облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Общая численность больных в области от первого установленного случая составляет 3201 человек", – написал Осачук на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Он подчеркнул, что в среду, 27 мая, выздоровело 26 буковинцев.

"Они дважды получили отрицательный результат теста", – написал глава ОГА.

Вместе с тем, он отметил и 57 новых случаев инфицирования.

По информации Осачука, Областной лабораторный центр за день исследовал 470 образцов.

"Помните, что практически каждый пятый больной на коронавирус буковинец не смог назвать источник инфицирования. Заразиться можно где угодно, поэтому будьте осторожны", – предупредил жителей Черновицкой области глава ОГА.