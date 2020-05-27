В Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, откроются рестораны и салоны красоты

В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

По словам Баузер, такое решение было принято в результате 14-дневного снижения темпов распространения коронавируса COVID-19 в городе.

В соответствии с распоряжением мэра будут открыты предприятия розничной торговли, также по предварительной записи возобновят работу салоны красоты. Рестораны смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе в случае, если у них есть места на веранде и столики расположены на расстоянии около двух метров.

Собрания более 10 человек по-прежнему будут запрещены.

Баузер призвала жителей продолжать соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски и чаще мыть руки, так как вирус все еще активен.

"Я хочу прояснить: COVID-19 все еще (находится - ИФ) в нашем обществе, в нашем регионе, в нашей стране, и режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения остается в силе", - заявила Баузер.

Она добавила, что существует вероятность всплеска случаев заражения по мере открытия города.

На прошлой неделе координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс сообщила, что в Вашингтоне в районах близ метро наблюдается самый высокий показатель заражений в стране.

В США зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 и случаев смерти среди инфицированных. Так, по состоянию на 27 мая в стране диагностировано свыше 1,7 млн случаев заражения, более 101 тыс. заразившихся скончались.