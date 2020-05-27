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22:32 27.05.2020

В Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, откроются рестораны и салоны красоты

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В Вашингтоне с пятницы перестанет действовать режим самоизоляции, откроются рестораны и салоны красоты

В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.
По словам Баузер, такое решение было принято в результате 14-дневного снижения темпов распространения коронавируса COVID-19 в городе.
В соответствии с распоряжением мэра будут открыты предприятия розничной торговли, также по предварительной записи возобновят работу салоны красоты. Рестораны смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе в случае, если у них есть места на веранде и столики расположены на расстоянии около двух метров.
Собрания более 10 человек по-прежнему будут запрещены.
Баузер призвала жителей продолжать соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски и чаще мыть руки, так как вирус все еще активен.
"Я хочу прояснить: COVID-19 все еще (находится - ИФ) в нашем обществе, в нашем регионе, в нашей стране, и режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения остается в силе", - заявила Баузер.
Она добавила, что существует вероятность всплеска случаев заражения по мере открытия города.
На прошлой неделе координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс сообщила, что в Вашингтоне в районах близ метро наблюдается самый высокий показатель заражений в стране.
В США зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 и случаев смерти среди инфицированных. Так, по состоянию на 27 мая в стране диагностировано свыше 1,7 млн случаев заражения, более 101 тыс. заразившихся скончались.

Теги: #сша #вашингтон #снятие #самоизоляция
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