Порошенко повторно вызвали в ГБР по двум производствам на 29 мая – Бюро

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам (перемещение через госграницу с сокрытием от таможенного контроля коллекции картин и незаконное использование техсредств получения информации) на 11.00 и 12.00 29 мая, сообщили в ГБР.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 29 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", – говорится в повестке, опубликованной на сайте ГБР в среду вечером.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая 2020 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".

В Бюро подчеркнули, что "явка обязательна".