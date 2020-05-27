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21:05 27.05.2020

Апелляционная палата ВАКС продолжила рассмотрение жалоб прокуроров САП в деле директора ЗТМК по обвинению в растрате 492 млн грн

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Апелляционная палата ВАКС продолжила рассмотрение жалоб прокуроров САП в деле директора ЗТМК по обвинению в растрате 492 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) продолжила рассмотрение апелляционных жалоб прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на вынесенный 29 мая 2019 года Заводским райсудом Запорожья оправдательный приговор по делу в отношении директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака по обвинению в растрате средств предприятия в особо крупных размерах (492 млн грн).

Как сообщается в информации ВАКС, 27 мая состоялось заседание по делу директора ЗТМК - по рассмотрению апелляционных жалоб прокуроров на приговор Заводского районного суда города Запорожья от 29 мая 2019 года.

В судебном заседании коллегия судей рассмотрела и удовлетворила ходатайство Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины о признании его потерпевшим по указанному делу. Суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб прокуроров для вызова в судебное заседание представителя ФГИ.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 7 июля.

Как сообщалось, Апелляционная палата ВАКС в начале января 2020 г. начала повторное исследование доказательств по делу директора ЗТМК, обвинявшегося в растрате 492 млн грн. При этом коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров САП относительно повторного исследования всех доказательств, заявленных в суде первой инстанции, а также повторного допроса всех свидетелей по делу.

Заводский райсуд Запорожья не нашел доказательств вины руководителя ЗТМК в инкриминируемом ему преступлении и признал его невиновным из-за отсутствия состава преступления. После этого САП заявила о намерении обжаловать приговор суда.

Ранее САП сообщала, что Сивак обвиняется в том, что в бытность директором ЗТМК в 2014 году, имея прямой умысел, злоупотребляя служебным положением, растратил, т.е., совершил незаконное бесплатное отчуждение денежных средств с целевым назначением на выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства предприятия, полученных от компании "Толексис Трейдинг Лимитед", в сумме $110 млн.

Криминальное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗТМК зарегистрировано 15 сентября 2015 года, а 8 июня 2016 года передано в НАБУ за подследственностью.

Следствием установлено, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

Теги: #зтмк #вакс
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