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20:52 27.05.2020

Астронавты NASA прибыли на стартовый комплекс для посадки на корабль Crew Dragon

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Астронавты NASA прибыли на стартовый комплекс для посадки на корабль Crew Dragon

Американские астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, которым в среду предстоит отравиться в испытательный полет на орбиту на новом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceХ, прибыли на стартовых комплекс на космодроме на мысе Канаверал, сообщило NASA, которое ведет прямой репортаж.

Астронавты подъехали к историческому стартовому комплексу 39А, с которого в прошлом на Луну стартовали ракеты Apollo, на электромобиле Tesla Model X.

Запуск корабля Crew Dragon будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 по Киеву).

Crew Dragon, на котором отправятся в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, станет первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ, которая создала корабль и ракету-носитель.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за $90,2 млн одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.

Теги: #астронавты #сша #космос #корабль
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