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20:30 27.05.2020

В Молдове за сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

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В Молдове за сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

В Молдове за сутки зарегистрировано 232 новых случая коронавируса, что является рекордным за все время проведения тестирований, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В среду было проведено 1 663 теста, в том числе 1 289 первичных тестов. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 7 537 человек. Количество вылечившихся составляет 3 975 человек, а 274 человека скончалось от COVID-19. Таким образом, в настоящее время есть 3 288 активных случаев", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что коронавирус подтвержден в общей сложности у 7305 человек.

Согласно официальным статистическим данным, которые Минздрав Молдовы обновляет ежедневно, в среду проведено наибольшее количество тестов, в результате чего зарегистрировано наибольшее количество заражений за день.

По данным Минздрава, наибольшее число случаев из 232 зарегистрировано в Приднестровском регионе - 53.

Теги: #молдова #коронавирус
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