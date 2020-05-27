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20:10 27.05.2020

Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в Харькове отказался от адвокатов, рассмотрение апелляции отложено

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Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в Харькове отказался от адвокатов, рассмотрение апелляции отложено

Харьковский апелляционный суд перенес рассмотрение жалоб на приговор Константину Безруку, осужденного пожизненно за убийство мужчины и женщины и ранение их 12-летней дочери.

"Рассмотрение перенесено на 20 августа в связи с тем, что от Безрука поступило ходатайство о предоставлении защитника из центра бесплатной правовой помощи, поскольку от предыдущих адвокатов он отказался", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, 24 июня 2018 года полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в том, что он застрелил в Харькове мужчину и женщину, а также ранил их дочь.

25 июня 2018 года начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге сообщил, что мотивом для убийства мог стать долг, который потерпевший не хотел возвращать подозреваемому. Кроме того, подозреваемый за несколько дней до преступления жаловался в полицию на угрозы со стороны потерпевшего.

"Основной мотив преступления, который называет фигурант, - потерпевший должен был $100 тыс., которые не собирался возвращать... По его (подозреваемого - ИФ) словам, это была кровная месть семье потерпевшего", - сказал Бех.

12 декабря 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Берзука виновным в двойном убийстве (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины) и в нанесении легких умышленных телесных повреждений (ч.2 ст.125 УК Украины) и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Суд также удовлетворил гражданские иски на возмещение морального ущерба потерпевшим на общую сумму более 1 млн.грн.

Приговор суда первой инстанции обжаловали сам Безрук, его адвокаты и прокуратура.

Теги: #апелляция #убийство
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