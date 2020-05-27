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19:55 27.05.2020

Со стороны Покрова завершена укладка асфальтового покрытия к понтонной переправе на месте обрушившегося моста в Днепропетровской области

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Со стороны Покрова завершена укладка асфальтового покрытия к понтонной переправе на месте обрушившегося моста в Днепропетровской области

Специалисты завершили укладку асфальтового покрытия протяжностью 95 метров со стороны г.Покров к понтонной переправе на месте обрушившегося в Никопольском районе Днепропетровской области автомобильного моста, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"На данный момент имеем обновленную информацию о мосте в с.Алексеевка Никопольского района. Почти два часа назад работники ООО "Автомагистраль-Юг" завершили укладку асфальтового покрытия к понтонной переправе со стороны г.Покров площадью 550м кв. (протяженностью 95м)", - написал Бондаренко на своей странице в Фейсбуке.

Также глава ОГА добавил, что сейчас продолжается подготовка по укладке асфальтового покрытия с другого берега.

Как сообщалось, железный автомобильный мост через р.Чертомлык на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье обрушился 20 мая около 10:00. Причиной обрушения стало нарушение водителем фуры ограничения относительно провоза груза до 10 тонн. Грузовик подняли из воды с применением тяжелого автокрана.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #ремонт #мост #днепропетровская
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