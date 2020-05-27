Полиция АРК начала уголовное производство по фактам незаконных обысков российских силовиков у "Свидетелей Иеговы" в Керчи

Под процессуальным руководством прокуратуры автономии Главное управление Нацполиции Украины в АР Крым и г.Севастополе начало уголовное производство по факту проведения 26 мая правоохранителями государства-оккупанта ряда незаконных обысков в помещениях членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Керчи.

"Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители автономии фиксируют все факты нарушения прав верующих на полуострове, в том числе и представителей организации "Свидетели Иеговы".

"В прошлом году оккупационные правоохранители аналогично провели массовые обыски на полуострове, после чего задержали верующих. В дальнейшем, представители религиозной организации были незаконно осуждены оккупационными судами. В частности, за "участие в экстремистской организации" незаконно приговорили к шести годам лишения свободы одного из членов указанной религиозной организации. Другого участника осудили к наказанию в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре АРК напомнили, что с началом оккупации полуострова деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Крыму была запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.