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19:11 27.05.2020

Гонконг больше не обладает автономным статусом - Помпео

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Гонконг больше не обладает автономным статусом - Помпео

Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня я сообщил в Конгресс (США - ИФ), что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - написал он в Twitter.

В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

"Разрушительное решение Пекина - лишь один из шагов в серии мер, которые подрывают автономию и свободы Гонконга и собственные обещания Китая в адрес людей Гонконга, (предусмотренные - ИФ) Объединённой китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга - международным договором, заверенным ООН", - отметил Помпео.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Теги: #гонконг #сша #китай #мнение
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