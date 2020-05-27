"Укрзализниця "открыла продажу билетов с 1 июня еще на 12 поездов дальнего следования и "Интерсити +"

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов с 1 июня, сообщила компания в Телеграм-канале.

Согласно сообщению, билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Продажа билетов открыта для следующих поездов:

- №37/38, №732/731 и №738/737 Киев-Запорожье;

- №116 / 115 Киев–Бердянск;

- №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;

- №76/75 Кривой Рог-Киев;

- №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;

- №12/11 Киев-Новоалексеевка;

- №79/80 Днепр-Киев;

- №779/780 Сумы-Киев/Винница.

По состоянию на вечер среды уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.