"Укрзализниця "открыла продажу билетов с 1 июня еще на 12 поездов дальнего следования и "Интерсити +"
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов с 1 июня, сообщила компания в Телеграм-канале.
Согласно сообщению, билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Продажа билетов открыта для следующих поездов:
- №37/38, №732/731 и №738/737 Киев-Запорожье;
- №116 / 115 Киев–Бердянск;
- №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;
- №76/75 Кривой Рог-Киев;
- №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;
- №12/11 Киев-Новоалексеевка;
- №79/80 Днепр-Киев;
- №779/780 Сумы-Киев/Винница.
По состоянию на вечер среды уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.