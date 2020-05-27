События

18:36 27.05.2020

Вопрос расширения сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности обсудили Данилов и Квин

1 мин читать
Вопрос расширения сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности обсудили Данилов и Квин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины.

"Особое внимание во время встречи было уделено вопросу расширения сотрудничества в области кибербезопасности", - сообщает в среду пресс-служба СНБО Украины.

Данилов подчеркнул приоритетность для Украины построения мощной системы кибербезопасности и киберзащиты.

"В этом направлении мы двигаться максимально быстро. Следующие войны - это войны кибернетические, биологические и противостояние в космосе, что требует от государства принципиально новых подходов и концепций в сфере национальной безопасности", - подчеркнул он.

Данилов также поблагодарил американскую сторону за готовность помочь в проведении анализа Стратегии кибербезопасности, отметив, что подходы СНБО Украины к разработке стратегии подобны позиции США в сфере киберзащиты.

В свою очередь, Квин приветствовала усиление координирующей роли Национального координационного центра кибербезопасности, и заверила в готовности оказать всестороннюю экспертную и практическую помощь от США Украине в сфере кибербезопасности.

Квин также заверила в неизменности поддержки Украины США на пути реформ, и выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Теги: #снбо #сша #кибербезопасность #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 27.05.2020
Гонконг больше не обладает автономным статусом - Помпео

Гонконг больше не обладает автономным статусом - Помпео

18:30 27.05.2020
США не могут проводить независимые исследования в лаборатории Лугара - МИД Грузии

США не могут проводить независимые исследования в лаборатории Лугара - МИД Грузии

17:54 27.05.2020
Вакцина против коронавируса может быть готова уже к ноябрю - ведущий инфекционист США

Вакцина против коронавируса может быть готова уже к ноябрю - ведущий инфекционист США

16:42 27.05.2020
На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп

На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп

15:56 27.05.2020
Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

10:43 27.05.2020
Количество киберинцидентов за неделю возросло почти в 12 раз, количество DDoS-атак снизилось в 2 раза - CERT-UA

Количество киберинцидентов за неделю возросло почти в 12 раз, количество DDoS-атак снизилось в 2 раза - CERT-UA

10:34 27.05.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 18 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 18 областях Украины и в Киеве – СНБО

09:14 27.05.2020
Число умерших от COVID-19 в США по состоянию на вторник превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Число умерших от COVID-19 в США по состоянию на вторник превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

09:14 27.05.2020
В Украине 321 новый случай заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 420 выздоровевших, 14 ранее заболевших умерли

В Украине 321 новый случай заболевания COVID-19 за минувшие сутки, 420 выздоровевших, 14 ранее заболевших умерли

05:37 27.05.2020
Трамп в Twitter обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы

Трамп в Twitter обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд Германии отказал в экстрадиции в Украину Онищенко

В "Укроборонпроме" успешно испытали отремонтированную "Кольчугу"

Российские наемники на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого

Суд признал противоправным вывод Украинского института нацпамяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не запрещена в Украине

Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализниця "открыла продажу билетов с 1 июня еще на 12 поездов дальнего следования и "Интерсити +"

Суд Германии отказал в экстрадиции в Украину Онищенко

В "Укроборонпроме" успешно испытали отремонтированную "Кольчугу"

Российские наемники на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого

Москвичам с 1 июня разрешат гулять по очереди три раза в неделю

Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии

Суд признал противоправным вывод Украинского института нацпамяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не запрещена в Украине

Правительство Украины внесло Панаму в список оффшорных зон

ФРГ в качестве председателя Евросовета займется преодолением последствий пандемии коронавируса

ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА