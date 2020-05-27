Вопрос расширения сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности обсудили Данилов и Квин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины.

"Особое внимание во время встречи было уделено вопросу расширения сотрудничества в области кибербезопасности", - сообщает в среду пресс-служба СНБО Украины.

Данилов подчеркнул приоритетность для Украины построения мощной системы кибербезопасности и киберзащиты.

"В этом направлении мы двигаться максимально быстро. Следующие войны - это войны кибернетические, биологические и противостояние в космосе, что требует от государства принципиально новых подходов и концепций в сфере национальной безопасности", - подчеркнул он.

Данилов также поблагодарил американскую сторону за готовность помочь в проведении анализа Стратегии кибербезопасности, отметив, что подходы СНБО Украины к разработке стратегии подобны позиции США в сфере киберзащиты.

В свою очередь, Квин приветствовала усиление координирующей роли Национального координационного центра кибербезопасности, и заверила в готовности оказать всестороннюю экспертную и практическую помощь от США Украине в сфере кибербезопасности.

Квин также заверила в неизменности поддержки Украины США на пути реформ, и выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.