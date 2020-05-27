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18:30 27.05.2020

США не могут проводить независимые исследования в лаборатории Лугара - МИД Грузии

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США не имеют возможности проводить какие-либо независимые работы в действующем близ Тбилиси исследовательском центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, заявляют в грузинском министерстве иностранных дел.

"Любые исследования и деятельность на инфраструктуре центра (Лугара) соответствующие эксперты осуществляют только с координацией с компетентными ведомствами Грузии. Американские партнеры не имеют никакой роли и функции в обозначении целей центра, тем более у них нет возможности проводить какие-либо независимые исследования", - говорится в распространенном в среду комментарии МИД Грузии в ответ на заявления российского внешнеполитического ведомства.

Накануне МИД РФ заявил о том, что на территории центра Лугара действует "Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия" и что американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение её безопасности. "Предмет нашей обеспокоенности - Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МИД Грузии также заявили, что построенный при поддержке США центр Лугара с 2013 года является лабораторной единицей Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии и полностью финансируется грузинским правительством.

В Тбилиси считают обвинения со стороны РФ по поводу деятельности лаборатории Лугара "провокационными" и подчеркивают, что данный объект работает прозрачно.

По заявлению ведомства, грузинская сторона по-прежнему готова принять компетентных российских экспертов, однако указанные визиты могут быть осуществлены только в соответствии с существующими в рамках конвенции о запрещении биологического оружия механизмами (в составе международных групп экспертов).

Теги: #лаборатории #сша #грузия
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