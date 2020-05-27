Суд Германии отказал в экстрадиции в Украину Онищенко

В Германии Высший земельный суд г.Ольденбурга в среду, 27 мая, отказал в экстрадиции в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко, сообщает издание "Deutsche Welle".

Так, по решению суда, в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам. Впрочем, как отмечается в объяснении к постановлению судебного органа, "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко" не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека.

Отмечается, что связи с этим, экстрадиция бывшего нардепа Украины является недопустимой.

Также ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Однако тогда украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах" о том, что международные стандарты будут соблюдены. Однако таких заверений суду было недостаточно.

"Аргументируя свое решение, судьи сослались на докладе Европейского комитета по предотвращению пыток Совета Европы (СЕ). Эксперты комитета посетили в 2017 году тюрьму в Украине. В сделанном в следующем году докладе эксперты комитета указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающих человеческое достоинство", - пишет издание, ссылаясь на сообщение на сайте суда.

Кроме того, судьи Высшего земельного суда Оденбурга отменили ордер на экстрадиционный арест Онищенко.

По информации "DW", Онищенко с момента своего ареста в ноябре 2019 года провел несколько месяцев в тюрьме г.Ольденбург. В течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной рядом больнице. После решения суда экс-нардеп может покинуть тюрьму.

Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении Онищенко и его финансового директора.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. По версии следствия, мать Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

3 декабря немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в г.Аахен (Германия) по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

30 января 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) направил запрос о предоставлении международной правовой помощи в ФРГ - вручении повестки в суд обвиняемому в "газовых схемах", задержанному ранее в Германии.